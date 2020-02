Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Ich stehe hier und heule Rotz und Wasser“

Auf ihrer Reise zu den Tier-Rettungsstationen habe Gertje Forlong auch erfahren, dass Helfer eine spezielle Lizenz brauchen, „um sich um die jeweilige Rasse zu kümmern“. Es darf also nicht jeder einfach Koalas oder Kängurus beherbergen. „Um sich etwa um Flughunde zu kümmern, muss man spezielle Impfungen erhalten, da diese eine hohe Infektionsrate haben.“

Ihrer Netz-Gemeinde auf Facebook und Instagram dankt Gertje Forlong aus Down under mit diesen Worten: „Es brauchte eine Katastrophe, um hier zu sein. Jetzt haben wir gemeinsam so viel Gutes tun können und ich habe definitiv Freunde fürs Leben gefunden. Ich stehe hier und heule Rotz und Wasser. Es ist so schön! Danke, dass ihr alle mitgemacht habt und diese Sache unterstützt!“