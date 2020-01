Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ich will alle Rollen ausschöpfen, die sich bieten

„Ich habe mir ein Ziel gesetzt, bis 25 eine Aufgabe zu finden“, sagt sie. Bis dahin, sagt Lea Machno, „finde ich es wichtig alle Rollen auszuschöpfen, die sich bieten: mal vorneweg, mal im Team.

Ob das am Ende Anwältin oder ein Engagement im sozialen Bereich werden wird – möglich scheint für die 18-Jährige alles zu sein.

Kommenden Dienstag, 14. Januar, 16.30 Uhr will Fridays For Future mit weiteren Initiativen am Haus der Wirtschaft, Wiesenstraße 35, gegen die Umwidmung von Grün- in Gewerbeflächen und den aktuellen Masterplan Industrie und Gewerbe demonstrieren.