Impftermine: Stadt Mülheim warnt vor betrügerischen E-Mails

Mülheim Die Stadtverwaltung warnt die Bürger vor Mails, die derzeit an die Mülheimer versendet werden. Es geht nicht um Impftermine, sondern um Viren.

Das Interesse vieler Bürger an einem Covid-Impfermin lockt auch Betrüger an. Die Stadtverwaltung warnt aktuell vor gefährlichen E-Mails, die derzeit an die Mülheimer versendet werden. Stadtsprecher Volker Wiebels: „Mit diesen E-Mails bietet der Absender den Empfängern Impftermine an. Man solle auf einen Link klicken und können und sich so einloggen." Das sollte man aber unbedingt vermeiden, so die Stadt.

Mit dem Link lädt man sich Viren auf den Rechner

Was wirklich passiert wenn man den Link anklickt: Man lädt sich einen gefährlichen Virus auf seinen Rechner, der großen Schaden anrichten kann. Wer eine solche E-Mail erhält, sollte auf keinen Fall auf den Link klicken. Besser ist es, die E-Mail gleich zu löschen, so Wiebels.

„Impfttermine für die nächste Gruppe der über 80-jährigen werden erst ab Mitte des Monats vergeben. Zuvor erhalten alle Berechtigten ein entsprechendes Schreiben mit allen Informationen nach Hause. Hierin wird auch die Telefonnummer bekannt gegeben, unter der man sich dann einen entsprechenden Impfttermin reservieren lassen kann“, betonte der Stadtsprecher.