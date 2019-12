In Mülheims Innenstadt: Investor erwirbt Areal der Hauptpost

Das Areal mit Mülheims Hauptpost wurde lange wie Sauerbier zum Verkauf angeboten. Jetzt hat sich ein Käufer gefunden: Die SWT Verwaltungs GmbH aus Rain übernimmt von einer Luxemburger Objektgesellschaft und hat große Pläne.

Die Gesellschaft mit Sitz in Bayern hat die Hauptpost mitsamt 11.050 großem Grundstück mit Wirkung zum 14. Dezember über eine Objektgesellschaft erworben. Bereits Ende 2018 hatte SWT in Mülheim investiert. Die Gesellschaft, die eigenes und fremdes Vermögen verwaltet, hatte die „Twin Towers“ am Hauptbahnhof gekauft, in der als Hauptmieter die Sparda Bank, die Sozialagentur und die Easy Software AG sitzen.

Unklar bleibt, was aus Verteilerzentrum der Post und der Postbank-Filiale wird

Zum aktuellen Deal: Das Gebäude der Hauptpost ist Anfang der 1980er-Jahre errichtet worden. Die rund 7920 Quadratmeter Mietfläche werden überwiegend von der Deutschen Post als Brief- und Paketverteilerzentrum genutzt. Darüber hinaus befindet sich im Erdgeschoss eine Postbankfiliale.

„Nach Auslaufen des bestehenden Mietvertrages plant SWT die Weiterentwicklung des Areals mit verschiedenen Nutzungsarten“, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung der Hackenberg & Co. GmbH aus Frankfurt, die bei dem Immobilien-Deal beratend tätig war. Was das für die Hauptpost und die Postbank-Filiale bedeutet, blieb am Montag zunächst unklar.