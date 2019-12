Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jägers: „Mein Herz schlägt kommunal“

Diane Jägers ist seit Ende 2017 Leiterin der Gleichstellungsabteilung im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG).

Die 58-Jährige studierte Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft in Bochum. Arbeitete als Richterin in Düsseldorf und leitete die Justizakademie Recklinghausen. 2013 wurde sie Dezernentin für Recht und Ordnung in Dortmund, und war als solche dort vier Jahre tätig.

Sie habe es sich gut überlegt, ob sie wieder zurück in die Kommunalpolitik gehe, sagte Jägers vor den Grünen. Auch in ihrem Umfeld sei bestätigt worden, „mein Herz schlägt kommunal“.