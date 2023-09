Das Restaurant Haus Bürgergarten an der Aktienstraße lädt dieses Jahr zur Jive Rock and Roll Show ein.

Events Jive Rock and Roll Show in Mülheim: Was Besucher erwartet

Mülheim. Ein Event, das mehr verspricht, als nur gute Musik: Bei der diesjährigen Jive Rock and Roll Show soll es um das menschliche Miteinander gehen.

Ein 13-köpfiges Team, darunter neun Sängerinnen und Sänger, stellten vor einem Jahr eine kostenlose Show auf die Beine, die bisher zweimal stattfand. Nun geht sie Mitte Oktober in die dritte Runde.

Die Jive Rock and Roll Show soll an die 40er und 50er Jahre zurückerinnern. Aber nicht nur das; neben einer abwechslungsreichen Bühnenshow, sollen durch verschiedene Discjockeys Jung und Alt angesprochen werden. „Wir spielen mehr als nur Rock and Roll, Jive, Rockabilly, Blues, Rhythm and Blues, Swing und Teenage. Vorzugsweise wird Vinyl aufgelegt“, so Projektleiter Michael Kux.

Mülheimer Jive Rock and Roll Show: Kein Auftritt im herkömmlichen Sinne

Die Show lädt zum Tanzen, Singen und Schunkeln ein. Dabei, so wünscht es sich der Veranstalter, sollen Mülheims Bürger wieder näher zusammenfinden: „Leute, die den Rock and Roll lieben und immer zu Events gingen, hatten Angst, unter Menschen zu gehen. Durch den Krieg wurde auch das Geld knapp. Daher haben sich ein paar Leute zusammengefunden und geben nun seit einem Jahr kostenlose Konzerte für die Menschen“ äußert sich Kux weiter.

Nach dem positiven Feedback der vorherigen Monate soll die Show auch dieses mal an die Gegebenheiten angepasst werden. So sei sie im Inneren wie auch im Freien angedacht, ob mit oder ohne Bühne solle dann entschieden werden.

Samstag,14. Oktober, im Haus Bürgergarten, Aktienstraße 80, Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Kontakt zu Micheal Kux: 0201-5646827 und m.kux@gmx.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim