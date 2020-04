Karwoche: Engpässe auf A 40 in Essen, Mülheim und Duisburg

Mülheim/Duisburg/Essen. In der kommenden Woche kommt es zu Engpässen auf der A 40 zwischen Kreuz Kaiserberg und Essen. Grund sind Sondierungsbohrungen.

Auf der A 40 wird es in der kommenden Woche wieder Engpässe zwischen Duisburg und Essen geben.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr führt in der kommenden Woche Bohrungen auf der A40 zwischen Duisburg und Essen durch, um weiter den Baugrund für den sechsstreifigen Ausbau der A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und dem Dreieck Essen-Ost zu sondieren.

Nur eine Fahrspur Richtung Dortmund frei

In den verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 14 Uhr werde auf jeweils einer Fahrspur gearbeitet, nennt Straßen.NRW folgende Termine in Fahrtrichtung Dortmund: am Montag (6.4.) zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Winkhausen, am Dienstag (7.4.) zwischen Mülheim-Dümpten und Essen-Fronhausen, am Donnerstag (9.4.) zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Winkhausen.

In Richtung Duisburg soll am Mittwoch (8.4.) zwischen Mülheim-Winkhausen und dem Kreuz Kaiserberg gearbeitet werden, auch dort ist dann zwischen 9 und 14 Uhr nur ein Fahrstreifen frei.