Kein gesonderter Weg möglich

Auch der Lösungsvorschlag, einen gesonderten Weg für die Tonnen auf der Grünfläche neben den Parkplätzen zu pflastern, sei baulich nicht möglich, so Helmut Voß. „In unmittelbarer Nähe steht ein Baum, dadurch gibt es zu viele Wurzelungen im Boden.“

In der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung der Stadt sind die genauen Kosten für die Abholung am Straßenrand einzusehen. In diesem konkreten Fall kostet die Abholung eines 1100-Liter-Containers bis zehn Meter rund 154 Euro, bei 30 bis 100 Metern fallen rund 540 Euro Gebühren an. Info: www.muelheim-ruhr.de/cms/abfallgebuehrensatzung1.html