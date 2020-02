Klarer Heimsieg für die Mülheimer Narren beim Rathaussturm

Mülheim. Die Mülheimer Narren haben den Rathausschlüssel erobert und den Straßenkarneval eröffnet. In der Innenstadt und in Saarn geht es rund.

An Altweiber um 11.11 Uhr gibt es für Karnevalisten und Stadtrepräsentanten traditionell null Verhandlungsspielraum. Der Rathausschlüssel wandert in Narrenhände, und so geschah es auch gerade wieder mitten in Mülheim.

Bürgermeisterin Margarete Wietelmann, die den erkrankten OB Ulrich Scholten einmal mehr vertreten hat, musste sich der jecken Übermacht auf dem Rathausmarkt beugen und wurde am Ende noch in einen Putzkittel gesteckt. Erst am Faschingsdienstag, nach der Schlüsselrückgabe, soll sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.