Kleine Mülheimer Narren stellen ihr Regierungsprogramm vor

Freud und Leid liegen auch im Karneval eng beieinander. Vor dem Beginn der Kinderprinzenproklamation im Autohaus Extra gedachten deren Besucher mit einer Schweigeminute des am 3. Januar verstorbenen Hermann-Josef Hüßelbeck, der als Adjutant zusammen mit seiner Frau Gabi das Kinderprinzenpaar hatte durch die Session führen wollen.

Hermann-Josef und Gabi Hüßelbeck hatten die Kindertollitäten seit den Herbstferien auf die Session vorbereitet und die närrischen Nachwuchsregenten am 27. Dezember der Öffentlichkeit vorgestellt. „Herman-Josef Hüßelbeck hat als Adjutant der Kinderprinzenpaare, als Hofmarschall der Stadtprinzenpaare und als Stadtprinz der Session 2003/2004 den Karnvel über Jahrzehnte gestützt. Er ist nicht nur für uns unersetzlich“, sagte der Präsident des Hauptausschusses Groß-Mülheimer Karneval, Markus Uferkamp.

Prinzenpaar und Pagen bieten tolle Tanzshow

Aus den Reihen der nun von Christian Krebber und Sabine von Zitzewitz geführten Kindertollitäten hieß es: „Wir wollen uns jetzt besonders anstrengen, wenn uns Hermann-Josef Hüßelbeck von oben zuschaut, damit er sieht wie gut wir sind.“ Kinderprinz Simon, Kinderprinzessin Sarah-Katharina, Page Serafino und Pagin Celina hielten Wort und machten ihre Sache mit einer bunten Tanzshow besonders gut.

Zum Auftakt der Show intonierten Kinderprinz Simon und Page Serafino auf ihrer Trompete den Karnevalsohrwurm „Einmal Prinz zu sein!“ Wenn es nach dem „Regierungsprogramm“ der jungen Jecken geht, soll bis Aschermittwoch in Mülheim der Frohsinn regieren: Auf dem Rathausmarkt können die Mölmschen zur Mittagsstunde das Klatschen üben. Kinder dürfen alle Erwachsenen dutzen und Zigarettenpausen während der karnevalistischen Bühnenauftritte sind ab sofort verboten.

Mölmsche können das Klatschen üben

Und: Die Mitglieder des Hauptausschusses müssen beim Prinzenempfang am 14. Februar alle anwesenden Frauen mit einer Blume beschenken.„Wenn ich eure tolle Bühnenshow und die Show des großen Stadtprinzenpaares sehe, dann brauchen wir in dieser Session gar keine Künstler einzukaufen. Denn wir haben ja euch“, lobte Chefkarnevalist Markus Uferkamp den Auftritt der Kindertollitäten. „Ihr werdet viele Mülheimer zur Karnevalsfans machen“, prognostizierte Bürgermeisterin Margarete Wietelmann. Und Stadtprinz Denis betonte: „Wir freuen uns, euch als starkes Team an unserer Seite zu haben.“