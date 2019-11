Mülheim. In dieser Woche suchen die beiden Mäuse Sarah und Flecky aus dem Mülheimer Tierheim ein neues Zuhause. Ihre Vorgeschichte ist eine traurige.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Nager aus dem Mülheimer Tierheim suchen neues Zuhause

Das Mülheimer Tierheim sucht in dieser Woche ein neues Zuhause Sarah und Flecky. Die beiden kleinen Ziermäuse wurde in Oberhausen von einer Frau in einem Karton ausgesetzt. Als sie angesprochen wurde, sei sie geflohen, berichten Mitarbeiter des Tierheims.

Sarah und Flecky sind sehr neugierig und buddeln gerne

Die beiden weiblichen Mäuse sind sehr neugierig und buddeln gerne. Das Tierheim wünscht sich ein interessant eingerichtetes Gehege für die beiden Nager. Leider ist das Alter nicht bekannt.

Sarah und Flecky sollten zu Menschen, die sich mit der Haltung von Mäusen auskennen.

Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim unter der Rufnummer 0208/372211.