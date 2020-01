Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knabes Autobiografie auf 355 Seiten

Wilhelm Knabes Autobiografie „Erinnerungen an ein deutsch-deutsches Leben“, das am 9. Oktober 1923 im sächsischen Arnsdorf begann und ihn 1967 nach Mülheim führte, ist auf 355 Seiten im Mülheimer Dr.-Sigrid-Krosse-Verlag erschienen und für 22 Euro im Buchhandel erhältlich.

Im Vorwort schreibt der politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, über Wilhelm Knabe: „Der Lebensbericht von Wilhelm Knabe hat mich berührt. Er gehört zu den wichtigsten Gründern der Grünen. Seine Lebensgeschichte ist eine wirkliche deutsch-deutsche Biographie. Die Kriegserfahrungen dieser Gründungsgeneration im Zweiten Weltkrieg, die Schuld der Deutschen am Holocaust und am mörderischen Vernichtungskrieg führten bei ihm und bei den entstehenden Grünen zu einer pazifistischen Grundhaltung und zur Betonung von Gewaltfreiheit.“

Weiter heißt es dort: „Als Forstwissenschaftler arbeitete er in seiner Doktorarbeit an der Rekultivierung im Braunkohlentagebau, ein Thema, welches die Umweltbewegung bis heute beschäftigt. Seine Schilderungen geben einen spannenden Einblick in die Gründungsgeschichte der Grünen. Sie machen deutlich, welchen beruflichen Nachteilen diese Gründergeneration teilweise ausgesetzt war und welcher Mut und Beharrlichkeit dazugehörte. Ich verneige mich vor Menschen wie Wilhelm Knabe. Ohne ihn würden wir heute als Partei nicht existieren. Er hat die Saat gelegt für diese Grüne Partei.“