Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knapp 5000 Flüchtlinge sind in Mülheim registriert

Anfang Juli 2019 waren laut aktuellem Bericht des Sozialamtes 4932 Flüchtlinge in Mülheim registriert, 246 Personen mehr als zu Beginn des Jahres.

Insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 waren viele Flüchtlinge zur Unterbringung nach Mülheim gekommen. Die Zahl der hier lebenden Flüchtlinge stieg seinerzeit von 1370 (Ende 2014) auf 3174 (2015) und 4079 (2016).

Die Verteilung der Flüchtlinge auf Stadtbezirke ist dabei ungleichmäßig. Insbesondere im Styrumer Norden und in der nördlichen Innenstadt/Eppinghofen leben die Menschen. Ihr Anteil an den Bewohnern liegt hier bei 10,6 bis 13,4 Prozent. In vielen anderen Bezirken, insbesondere in wohlhabenden Gegenden, liegt die Quote bei unter 3,5 Prozent.