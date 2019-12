Mülheim. Mülheimer Künstler spenden Klostermarktschule 600 Bücher. Im neuen Jahr können Grundschüler in ihren Büchereistunden die neuen Bücher ausleihen.

Künstler spenden Klostermarktschule 600 Bücher

Eine große Bücherspende übergaben jetzt Mülheimer Künstlerinnen und Künstler an die Grundschule am Klostermarkt in Saarn. Rund 600 Stück Lesestoff stiftete man den Kindern.

Der Freundeskreis der Mülheimer Künstlerinnen und Künstler für Kinder hat es sich unter seiner Vorsitzenden Birte-Marie Loehr zur Aufgabe gemacht, sich für die Bildung der Kinder in Mülheim einzusetzen und diese für das Lesen zu begeistern. Jedes Jahr wird ein Kunstkalender mit aktuellen Bilder erstellt und verkauft, der Erlös fließt in die Leseförderung. Die Sparkasse Mülheim übernahm diesmal die Druckkosten.

Das Kollegium der Schule und die Bücherei-Eltern haben die gespendeten Bücher ausgesucht. Sie sind nicht nur, aber auch für den Unterricht gedacht. In einer kleinen Feierstunde wurden sie überreicht. Die Schulbücherei wurde mit den neuen Bücherbestand nun wiedereröffnet. Im neuen Jahr werden die Grundschüler in ihren Büchereistunden die neuen Bücher ausleihen können.