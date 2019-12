Lesen und Schreiben lernen: VHS Mülheim wirbt mit Postkarten

Rund zwölf Prozent der Erwachsenen hierzulande können kaum oder gar nicht lesen und schreiben. Auch in Mülheim dürfte es genug Betroffene geben, die ihre mangelnden Kenntnisse verheimlichen, sich irgendwie durch Job und Alltag mogeln. Die Mülheimer Volkshochschule (VHS) hat nun erstmals eine Postkartenkampagne gestartet mit dem Ziel, diese Männer und Frauen zu erreichen.

Mülheim Anmeldung und Kontakt Wer direkt mit Hannah Leitzen, Programmbereichsleiterin Grundbildung und Alphabetisierung an der VHS, Kontakt aufnehmen möchte, kann das unter folgender Rufnummer tun: 0208-455-4357 oder per E-Mail: hannah.leitzen@muelheim-ruhr.de. Man kann sich ab sofort für die verschiedenen Kurse anmelden, die ab dem 13. Januar und ab dem 3. Februar sowie ab dem 5. Februar jeweils abends stattfinden.

Die Postkarten zeigen unter der Überschrift „Ich will besser lesen und schreiben lernen“ keine Models, sondern zwei echte Menschen mittleren Alters als Botschafter, die es geschafft haben: Sie haben sich bei Hannah Leitzen gemeldet und sich von ihr beraten lassen, haben erfolgreich einen der drei Alphabetisierungskurse besucht, die die VHS ab Januar neu anbietet. Hannah Leitzen, Programmbereichsleiterin Grundbildung und Alphabetisierung an der VHS, deren Kontaktadresse auf der Kartenrückseite steht, berät Betroffene ganz vertraulich.

Menschen in Mülheim haben viele Gründe, warum die Schule nicht erfolgreich war

Sie hat schon viele Schicksale erlebt, viele persönliche, emotionale Geschichten gehört, die begründen, warum es in der Schule nicht zu einem Lernerfolg kam. „Die Biografien sind total unterschiedlich.“ Da sind die schwierigen Familienverhältnisse, eine Lernschwäche, die nicht erkannt wurde, auch eine Suchterkrankung oder Traumatisierung könne dazu führen, dass man das Lesen und Schreiben nicht mehr übt, dass Fähigkeiten verkümmern, berichtet Hannah Leitzen. Sie kennt Betroffene, die trotz des Handicaps eine Berufsausbildung abgeschlossen haben.

Wer sich entscheidet, besser lesen und schreiben zu lernen, ist laut Leitzen meist schon älter, steht im Leben, im Job und in der Familie seinen Mann oder seine Frau. Wendepunkte erreicht man oft dann, weiß Leitzen, wenn die Kinder in die Schule kommen, und man ihnen vorlesen möchte, oder wenn der Job es plötzlich erfordert, dass man mehr lesen und schreiben muss.

Über Familienangehörige, Nachbarn, Bekannte an Betroffene herankommen

„Wir wollen mit der Kampagne ein Bewusstsein bei den Mülheimern schaffen“, sagt VHS-Leiterin Annette Sommerhoff. Wie erreicht man jene Menschen, die keine Zeitung oder das VHS-Programm lesen können? Möglicherweise, indem man Familienangehörige, Nachbarn, Bekannte, ja auch Menschen in Ämtern und anderswo sensibilisiert. So eine Karte, meint Sommerhoff, ist ja schnell mal eingesteckt und weitergegeben. Die Karten sollen demnächst überall an zentralen Punkten in der Stadt ausliegen, auch in Cafés, Geschäften, Verbänden. Alphabetisierung, so die VHS-Chefin, sei eine Pflichtaufgabe der Volkshochschulen. „Wir können hier ja sehr viel machen, doch wir müssen an die Leute herankommen.“

Der Mann und die Frau auf den Postkarten, die namentlich nicht in Erscheinung treten wollen, berichteten Hannah Leitzen, wie sie von den Kursen profitiert haben: „Sie sind selbstbewusster geworden. Sie können jetzt zum Beispiel selbstständig Straßenschilder lesen und sich so in einer fremden Stadt allein zurechtfinden“, sagt Leitzen. „Das ist für sie eine total neue, schöne Erfahrung.“ Auch, dass Betroffene in der Lerngruppe offen über ihr Handicap sprechen können, dass im VHS-Kurs keiner lacht, dass man sich nicht schämen muss, und dass eine gute, positive Lernatmosphäre geschaffen wird. Hannah Leitzen: „Die Teilnehmer unterstützen sich gegenseitig. Es ist ein gutes Miteinander.“