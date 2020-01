Liste aller Steingruppen auf Facebook

Über Facebook kann man leicht herausfinden, wo es überall Gruppen gibt, die sich dem Bemalen von Steinen widmen. Man gibt diesen Suchbegriff ein: „Liste aller bekannten Steingruppen auf Facebook (für Deutschland)“.

Die Liste ist lang und wird laufend aktualisiert. Auch in vielen Ruhrgebietsstädten sind schon Steingruppen aktiv, vier allein in Essen, zwei in Duisburg, eine in Oberhausen...

Eine Mülheimer Gruppe hat sich offenbar noch nicht gefunden.