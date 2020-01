Die Polizei wurde am Sonntagabend zur Eltener Straße gerufen.

Mülheim. Die Polizei wurde am Sonntag gegen 23.25 Uhr nach Mülheim-Speldorf gerufen. Dort drohte ein Mann, sich selbst zu verletzen.

Mann (41) wollte sich selbst verletzen

Die Polizei hat am Samstagabend gegen 23.25 Uhr an der Eltener Straße in Speldorf einen 41-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte zuvor gedroht, sich zuhause selbst zu verletzen.

Die Polizei wurde nach eigenen Aussagen über den Notruf kontaktiert. Zunächst hatte der Mann jeglichen Kontakt mit den Beamten verweigert - durch gutes Zusprechen ließ er aber von seinem Vorhaben, sich selbst zu verletzen, ab. Der 41-Jährige wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.