Miniaturen werden für je 360 Euro verkauft

Die Miniaturen, die am Samstag in den Räumen der Saarner Firma Ego3D ausgestellt waren, will AnDer für 360 Euro pro Skulptur an den Kunstliebhaber oder die Kunstliebhaberin bringen. Der Verkaufserlös soll je zur Hälfte an die jeweiligen Künstler gehen und in einen Topf zur Finanzierung der für Mai vorgesehenen Jubiläumsausstellung.

Auskünfte dazu gibt Fotograf Heiner Schmitz unter der Rufnummer 0172/2522003. Mehr über die Künstlergruppe AnDer erfährt man im Internet auf www.anderart.de.