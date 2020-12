Autobrand Mögliche Brandstiftung: Pkw brennt in Mülheim an Heiligabend

Mülheim. Ein Pkw hat am Heiligabend am Lohkamp in Mülheim gebrannt. Die Polizei hält Brandstiftung für möglich aus und sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Feuerwehr ist an Heiligabend gegen 21 Uhr zu einem Pkw-Brand zum Lohkamp in Mülheim gerufen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Fahrzeug löschen, das möglicherweise in Brand gesetzt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0201/8290 zu melden. Der Lohkamp befindet sich unmittelbar an der Auffahrt zur A40 an der Friesenstraße und zugleich an dem parallel zur A40 verlaufenden Fuß- und Radweg in Richtung der Ruhrwiesen. Zusätzlich befindet sich nahe der Brandstelle eine Fußgängerbrücke, die über die Autobahn 40 zur Steinkampstraße führt.