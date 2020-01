Die Polizei berichtet von einem Unfall an der Essener Straße.

Polizeibericht Motorradfahrer bei Unfall in Mülheim schwer verletzt

Mülheim. Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist es am Donnerstagmittag auf der Essener Straße in Mülheim gekommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer bei Unfall in Mülheim schwer verletzt

Ein Auto ist am Donnerstagmittag, 30. Januar, mit einem Kraftrad auf der Essener Straße in Mülheim zusammen gekracht. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer.

Gegen 12.30 Uhr war eine 45 Jahre alte Frau mit ihrem Citroen auf der Essener Straße in Richtung Walkmühlenstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 46 beachtete die Mülheimerin offenbar die vorgeschriebene Richtung, geradeaus zu fahren, nicht, berichtet die Polizei.

57-jähriger Fahrer musste in die Klinik gebracht werden

Sie wollte an dieser Stelle wenden, um in Richtung Dickswall weiterzufahren. Dabei übersah die Autofahrerin ein Kraftrad der Marke Honda, das auf der Essener Straße in Richtung Dickswall unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Der 57-jährige Zweiradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Essener Klinik, wo er nach wie vor behandelt wird.