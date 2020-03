Mülheim: 83-Jähriger stirbt an Folgen eines Verkehrsunfall

Der 83-jährige Mülheimer wurde in ein Essener Krankenhaus verlegt. Dort ist er an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Mülheim. Neun Tage nach einem Verkehrsunfall in Mülheim-Dümpten ist 83-jähriger Autofahrer gestorben. Zunächst galt der Senior nur als leicht verletzt.

Ein 83-jähriger Mann ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Dümpten gestorben. Wie die Polizei jetzt meldete, erlag er am Dienstag, 3. März, in einem Essener Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Frühmorgens auf der Nordstraße gegen eine Laterne gefahren

Der Unfall hatte sich am frühen Sonntagmorgen, 23. Februar, gegen 4.30 Uhr auf der Nordstraße ereignet. Dort war der Senior mit seinem Opel von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Verkehrsinsel und einen Laternenmast gefahren. Der 83-Jährige wurde mit angeblich nur leichten Verletzungen in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht.

Dort stellte sich im Laufe der Behandlung heraus, dass die Verletzungen doch schwer waren. Der Mann wurde in in Essener Krankenhaus verlegt, wo er letztlich gestorben ist.