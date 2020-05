Mülheim: A40-Abfahrt Heißen von Montag auf Dienstag gesperrt

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird auf der A 40 zwischen 22 und 5 Uhr die Ausfahrt Mülheim-Heißen in Fahrtrichtung Venlo gesperrt.

Die Ausfahrt wird gesperrt, weil Straßen.NRW in dieser Zeit Bohrungen durchführt, um den Baugrund für den weiteren Ausbau der A 40 zu prüfen. Um bohren zu können, muss in der Ausfahrt die Betonschutzwand umgebaut werden. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen wird beschildert.