Theatermacher Boris Nikitin war schon mehrfach mit packenden Produktionen im Ringlokschuppen zu Gast. Jetzt kommt der Schweizer erneut nach Mülheim – als Regisseur und Performer. Er zeigt mit „Versuch über das Sterben“ ein sehr intimes und bewegendes Solo-Stück – am kommenden Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr.

Ringlokschuppen: Autor verhandelt eigene Geschichte

Seit über zehn Jahren stellt Boris Nikitin in seinen Bühnenstücken die Frage, wie wir Wirklichkeiten und Identitäten herstellen. Dabei spielt das reale Leben seiner Darsteller oft eine zentrale Rolle. In „Versuch über das Sterben“ verhandelt er erstmals seine eigene Geschichte. Er erzählt sehr persönlich vom Sterben seines Vater, der an der unheilbaren Krankheit ALS litt und gegenüber der Familie sehr früh den Gedanken äußerte, einen assistierten Suizid in Erwägung zu ziehen.

„Unser Vater hat sich uns Kindern gegenüber geöffnet, hat uns einbezogen in seine Überlegungen und Empfindungen. Wir sind uns mit einer anderen, bisher nicht gekannten Offenheit begegnet. Das hat in der Familie vieles in Gang gesetzt – auch im positiven Sinne“, berichtet der 40-Jährige. Im Text, den Nikitin auf dunkler schlichter Bühne liest, gehe es um den Tod und die Angst davor. Um die Trauer, aber auch um Begegnung und Nähe – und damit um Hoffnung.

Aufruf, sich anderen zu öffnen

Die Erzählung vom Tod des Vaters verknüpft der Autor und Regisseur auch mit den Erinnerungen an sein eigenes Coming-Out als schwuler Mann vor rund 20 Jahren. „Es gibt da Parallelen. Ich möchte herausstellen, was es bedeutet, den Schritt in die Öffentlichkeit zu vollziehen, sich zu outen, dabei vielleicht auch Tabus zu brechen – und sich angreifbar und verwundbar zu machen", erklärt er.

Was geschieht, wenn man Persönliches mit anderen teilt? Wenn man sich den anderen in kleinen oder großen Schritten gegenüber öffnet? Diesen Fragen geht Boris Nikitin nach. „Und ich rufe beinahe schon manifestartig dazu auf, es zu tun“, sagt er.

Persönliches mit anderen teilen

Erzählende Passagen wechseln sich ab mit philosophische Erörterungen. Die Performance ist auch ein künstlerisches Experiment. „Ich habe mich gefragt: Was bedeutet es für mich, das Erlebte auf der Bühne vorzutragen und mit dem Publikum zu teilen? Wie persönlich kann ich auf der Bühne sein, ohne dass es zur Nabelschau wird. Es muss ja künstlerisch interessant bleiben. Wie nahe darf ich dem Zuschauer kommen?“, erklärt Boris Nikitin.

Erste Aufführungen des Stückes in Deutschland und Brasilien haben gezeigt, dass „die Zuschauer stark auf das Thema reagieren“, einige sogar den Kontakt zum Autor gesucht haben – um ihre eigenen Erfahrungen zu schildern und mit ihm zu teilen.

Ein Nachgespräch mit Boris Nikitin findet im Anschluss an die Aufführung statt. Eintritt: 15 €/ erm. 8 €/Gruppe: 6 €