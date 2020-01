Mülheim: Bierdeckel sollen Stammtischparolen entkräften

Mülheim. Bierdeckel in Mülheimer Kneipen sollen dabei helfen, Stammtischparolen schlagfertig zu begegnen. Eine Aktion der evangelischen Kirche.

„Wir müssen reden!“ heißt es auf Bierdeckeln, die der evangelische Kirchenkreis An der Ruhr im Rahmen seiner Themenreihe „Frieden geht anders“ auf Mülheimer Tresen und Kneipentischen platziert. Als Gesprächsanstoß für ein besseres Miteinander greifen die Untersetzer gängige Stammtischparolen auf.

Die Deckel tragen Sprüche zum Neid auf vermeintliche „Schmarotzer“, die nach Deutschland kommen, Pöbelei gegen „Gender-Gaga“ oder die „Lügenpresse“ sowie die Befürchtung, im eigenen Land „islamisiert“ zu werden. Wer den Bierfilz umdreht, findet auf der Rückseite einige Argumente, mit denen man den populistischen Parolen - christlich begründet - begegnen kann.

Da ist beispielsweise zu lesen: Es geht nicht an, die Bedürfnisse von Einheimischen und Zugezogenen gegeneinander auszuspielen, auch die Heldinnen und Helden vieler biblischer Geschichten waren auf der Flucht. Oder: Es gibt eine große Wertschätzung des Friedensthemas im Islam ebenso wie im Christentum. Wer den Islam per se als feindselig wahrnimmt, hat etwas Wichtiges übersehen. Gender-Vielfalt sollte man respektieren.

Die Bierdeckel liegen zum Jahresbeginn in evangelischen Gemeindezentren und kirchlichen Einrichtungen aus und werden auch an die Mülheimer Gastronomie abgegeben. Interessierte bekommen sie beim Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises (presse@kirche-muelheim.de). Die Bierfilze sollen Impulse zu einer friedlichen Auseinandersetzung liefern. „Wir als evangelische Kirche legen Wert auf respektvollen Umgang und ein friedliches Miteinander in Vielfalt“, erklärt Annika Lante, Öffentlichkeitsreferentin des Kirchenkreises An der Ruhr.

Die Bierdeckel gegen Stammtischparolen sind ein Beitrag zur Themenreihe „Frieden geht anders“, zu der der Kirchenkreis aktuell einlädt. Eine Ausstellung in der Petrikirche und zahlreiche Veranstaltungen nehmen das Thema Frieden in den Blick: sowohl global als auch lokal. Die Veranstaltungsreihe wird am kommenden Sonntag, 12. Januar, um 11.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Petrikirche eröffnet. Alle Informationen und Termine auch auf www.frieden.kirche-muelheim.de.