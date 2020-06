Mülheim: BMW-Fahrer (82) hinterlässt Schneise der Verwüstung

Mülheim. In einem Parkhaus in Mülheim hat ein Senior immenses Chaos angerichtet: Mit seinem BMW fuhr er einen Fußgänger an und beschädigte vier Autos.

Ein 82 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochmorgen im Parkhaus bei Real am Heifeskamp in Mülheim-Dümpten mehrere Unfälle gebaut. Er fuhr einen Fußgänger an und verletzte ihn schwer, beschädigte vier Fahrzeuge, riss einen Poller und zwei Verkehrszeichen um.

Der 82-Jährige und der schwer verletzte Fußgänger wurden vor Ort notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. „Es ist ein Wahnsinnsglück, dass nicht noch mehr passiert ist“, sagt Polizeisprecher Marco Ueberbach. Denn zur Unfallzeit gegen 9 Uhr sei viel los gewesen in dem Parkhaus, es herrschte bereits reger Publikumsverkehr. „Das hätte viel schlimmer ausgehen können.“

Mülheimer Polizei vermutet medizinischen Notfall

Der 82-Jährige war mit seinem BMW rückwärtsgefahren und hat einen 76-Jährigen angefahren, der gerade Einkäufe in sein Auto lud. Das wiederum wurde in einen Opel geschoben. Beim Zurücksetzen touchierte der 82-Jährige außerdem einen Skoda und einen Hyundai.

Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall als Grund für den Unfall. Es spreche derzeit nichts für eine generelle Fahruntüchtigkeit des Seniors. Die Hintergründe werden durch das Team der Verkehrsunfallaufnahme weiter ermittelt.