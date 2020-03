Die Feuerwezhr verhinderte in Eppinghofen in der Nacht zum Dienstag Schlimmeres.

Blaulicht Mülheim: Brand in Mülltonne drohte auf Haus überzugreifen

Mülheim. In der Nacht zum Dienstag drohte der Brand in einer Mülltonne auf ein Mehrfamilienhaus in Mülheim überzugreifen. Die Feuerwehr verhinderte dies.

Schlimmeres verhindert hat die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag an der Sandstraße: Der Brand in einer Mülltonne drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Gegen 23.55 Uhr am späten Montagabend war der Leitstelle der Feuerwehr die brennende Mülltonne in einer Tordurchfahrt gemeldet worden. Der Anrufer teilte mit, dass sich das Feuer auf ein Mehrfamilienhaus ausbreiten könne.

120-Liter-Mülltonne brannte lichterloh

Sofort rückten ein Löschzug und der Führungsdienst der Feuerwache Broich zur Sandstraße aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung. Es brannte eine 120-Liter-Mülltonne in einer Tordurchfahrt in voller Ausdehnung.

Sofort ging ein Trupp unter schweren Atemschutz mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Anschließend wurde die Mülltonne ins Freie verbracht. Durch das schnelle habe man ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern können, so die Feuerwehr am Dienstagmorgen.

Es wurden keine Personen verletzt. Nach circa 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.