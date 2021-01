Mülheim: Crossroads-Ausstellung ist online zu sehen

Die Gemeinschaftsausstellung "Crossroads" in der Wolfsburg wurde bis zum 7. Februar verlängert, vielleicht kann man sie also doch noch anschauen. Ein Video dazu gibt es auf Youtube.

Die Gemeinschaftsausstellung "Crossroads" von 23 Künstlerinnen und Künstlern aus Mülheim, Wiesbaden und Kfar Saba mit cirka 70 Werken, die in der Wolfsburg in Mülheim-Speldorf aufgebaut wurde, ist wegen Corona zur Zeit geschlossen. Online ist aber ein Video zu sehen.

Verlängerung der Schau bis zum 7. Februar

Ob und wann wieder geöffnet werden kann, entscheidet sich entsprechend der neuen Verordnungen nach dem 10. Januar 2021. "Die Arbeitsgemeinschaft Mülheimer Künstlerinnen und Künstler ist die die Veranstalterin der Schau. Die gesamte Organisation habe ich mit meinem Kollegen Dr. Roland Meyer-Petzold in Wiesbaden und meinem Kollegen Amnon Tishler in Kfar Saba in einer zweieinhalbjährigen Vorbereitungszeit durchgeführt. Corona hat leider die große Eröffnung, die für den 22.November in der Wolfsburg geplant war, verhindert", berichtet der Mülheimer Künstler Dr. Heiner Schmitz.

Zur Eröffnung hatten sich nicht nur die acht beteiligten Wiesbadener Kunstschaffenden, sondern auch vier der Künstler aus Kfar Saba, Israel, angekündigt. "Das musste leider wegen Corona alles abgesagt werden", so Schmitz. In der Hoffnung, dass die Verordnungen am 10. Januar es zulassen, die Ausstellung für Besucher zu öffnen, gibt es für Kunstinteressierte eine erfreuliche Änderung: "Crossroads" konnte in Mülheim um drei Wochen verlängert werden und ist nun, wenn die Umstände es zulassen, bis zum 7. Februar zu sehen. Es liegt ein sehr umfangreicher Katalog aus, der auch per Telefon bestellt werden kann.

Virtueller Rundgang durch die Schau auf Youtube

Damit aber das große Engagement von allen Seiten durch die vorübergehende Schließung der Ausstellung nicht ganz umsonst war, haben die Organisatoren ein Video drehen lassen, in dem der Kunsthistoriker Dr. Tobias Kaufhold zusammen mit Heiner Schmitz einen virtuellen Gang durch die Ausstellung macht. Dieses Video wurde von fokus-media in ihrem Studio in Speldorf erstellt und ist über den link https://youtu.be/6HFpKaOvQ5A im Internet aufrufbar. "Wir sind deshalb sehr froh, dass auf diese Weise der Ausstellung Crossroads jetzt sogar international ein Publikum gegeben wird", sagt Schmitz.

Cossroads wandert nach dem 7. Februar nach Wiesbaden und wird dort im städtischen Rathaus vier Wochen lang zu sehen sein, bevor die Ausstellung nach Israel geschickt wird, wo sie im April im Künstlerhaus der Mülheimer Partnerstadt Kfar Saba zu sehen ist.