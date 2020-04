Mülheim: DJs laden zum Tanz in den Mai im Wohnzimmer

Mülheim In den Mai tanzen kann man 2020 nur im Wohnzimmer. Eine Livestream-Party aus dem Franky's am Güterbahnhof versorgt aber mit der richtigen Musik.

Der geplante Tanz in den Mai am 30. April im Franky's am Güterbahnhof findet statt. Nur dass die Feierfreudigen in diesem Jahr in den Mai streamen und in ihren Wohnzimmern reintanzen in den Wonnemonat.

Das erfolgreiche Format der Livestreamparty von Mülheims Ex-Prinzen und "Tanzbar"-Resident DJ Dennis Weiler, Stefan Falkenberg (Morgenmoderator bei Radio Mülheim) und DJ Sascha Vogt kommt wie gewohnt ab 20.30 Uhr ins traute Zuhause. Bis 21 Uhr talken die DJs mit Gästen - unter Einhaltung von Abstands- und Hygienevorschriften - über die aktuelle Corona Entwicklung und es gibt Livemusik zum Warm Up.

Natürlich gilt: Nur mit Mitbewohnern feiern

Danach geht die Party los. Auch da gilt: "Wir bleiben Zuhause, also bitte nur mit den Menschen feiern, die sowieso bei Euch wohnen (Eltern, Geschwister, WG-Kumpel)", erklären die Veranstalter.

Die Party kommt über www.livestreamparty.de auf den Fernseher oder das Tablet. Dort gibt es auch einen Button, unter dem die Zuschauer für das Franky's am Güterbahnhof und die Eventall GmbH spenden könnt. Von den Spenden der letzten Party sind 700 Euro an die Freilichtbühne weitergeleitet worden.