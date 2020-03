Mülheim: Edeka Paschmann reguliert den Besuch der Kunden

Mülheim Edeka Paschmann beobachtet die Kundenzahl in Mülheim. In Dümpten dürfen 360 Menschen gleichzeitig einkaufen. Nachgefragt bei Falk Paschmann.

Edeka Paschmann reguliert den Besuch der Kunden. Im großen Supermarkt an der Mannesmannallee in Dümpten dürfen aktuell 360 Menschen gleichzeitig einkaufen. Nur am Donnerstagabend habe es kurzzeitig Wartende vor dem Markt gegeben. Das wird eine Ausnahme bleiben, sagt Geschäftsführer Falk Paschmann.

Wann haben Sie mit den Sicherheitsmaßnahmen in Mülheim begonnen?

Falk Paschmann: Am Donnerstagabend um 18.30 Uhr. Wir halten uns an alles, was uns die Ordnungsbehörden mitteilen. Das ändert sich allerdings täglich. Wir bekommen jeden Tag neue Auflagen und müssen aktuell jeden Tag neu denken.

Gilt die Einlassregelung für alle Lebensmittelmärkte des Unternehmens?

Für die fünf in Mülheim, ja. Die Städte behandeln das zum Teil sehr unterschiedlich. Wir würden uns da eine einheitliche Regelung wünschen. Aber wir beobachten in jedem unserer Märkte die durchschnittliche Kundenzahl.

Was wünschen Sie sich von den Kunden und von den Behörden?

Ich appelliere alle, die Einkaufen gehen: Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen und Lösungen für diese besondere Situation finden. Um die Grundversorgung sicherzustellen ist es wichtig, keine großen Schlangen vor den Märkten zu produzieren.