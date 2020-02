Mülheim: Edeka und Lidl ziehen in ehemaligen Real-Markt

Edeka und Lidl ziehen in den ehemaligen Real-Markt in Mülheim.

Mülheim. Edeka Paschmann und Lidl ziehen in den alten Real-Markt im Mülheimer Hafen. Eröffnet werden soll erst 2021. Auch ein Drogeriemarkt kommt.

Schon im Dezember hatte Edeka Paschmann Interesse am ehemaligen Real-Markt an der Weseler Straße gezeigt, nun ist es offiziell: Die Supermarktkette und der Discounter Lidl ziehen in die Immobilie im Mülheimer Hafen. Das berichtet Radio Mülheim.

Derzeit wird der alte Real-Markt entkernt und soll anschließend modernisiert werden. Edeka will nächstes Jahr Eröffnung feiern. Es soll außerdem ein Drogeriemarkt einziehen; welcher das ist, wird noch nicht offiziell bekanntgegeben.

Edeka Paschmann betreibt fünf Filialen in Mülheim

Laut Edeka Paschmann wird der Supermarkt eine Fläche von 4500 Quadratmetern mieten. Benachbarte Händler hatten schon Ende des Jahres wegen des Leerstandes über weniger Laufkundschaft geklagt.

Edeka Paschmann hat in Mülheim bereits fünf Standorte und betreibt zudem Filialen in Duisburg, Düsseldorf, Moers und Oberhausen. Real hatte seinen Standort an der Weseler Straße am 2. November endgültig geschlossen.