Mülheim: Feuerwehr löscht Brand an der Heißener Straße

Mülheim. In einem Mehrfamilienhaus an der Heißener Straße in Mülheim-Eppinghofen ist am Freitag in einem Badezimmer ein Brand ausgebrochen.

An der Heißener Straße in Mülheim-Eppinghofen hat es am Freitag Nachmittag gegen 17.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Eine Bewohnerin des Hauses hatte den Notruf 112 gerufen, weil sie Rauchgeruch in ihrer Wohnung wahrgenommen hatte.

Einsatzkräfte der Feuerwachen Broich und Heißen trafen wenige Minuten später an der Einsatzstelle des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses ein. Alle Bewohner hatten bereits das Haus verlassen. Aus dem ersten Geschoss drang Rauch aus den Ritzen einer verschlossenen Wohnungseingangstür.

Heißener Straße war für den Verkehr gesperrt

Nachdem die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden musste, löschte der vorgehende Trupp den Brand im Badezimmer ab. Zum Glück befand sich kein Bewohner mehr in der Mietwohnung, so die Feuerwehr. Während des etwa 30 Minuten dauernden Einsatzes der Feuerwehr, war die Heißener Straße in diesem Bereich für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.