Mülheim. Das Duo Fisch & Oldrik stellt seine erste LP beim Konzert in den „Rathsstuben“ in Mülheim vor. Die Musiker singen und spielen viele Instrumente.

Mülheim: Fisch & Oldrik präsentieren erste LP auf Vinyl

Fisch & Oldrik sind zwei Ausnahmemusiker: Sie beackern seit Jahren ein weites musikalisches Feld und spielen gerne Instrumente, die sie kaum beherrschen. So jedenfalls beschreiben sich die beiden Mülheimer in der Ankündigung zu ihrer ersten LP mit dem Titel „Neubau“.

Das ist selbstverständlich untertrieben. Denn Punk-Urgestein Fisch – einst bei den „Lokalmatadoren“ aktiv – und Surf-Bassist Oldrik – früher Mitglied bei „The Sideman“ – können nicht nur singen, sondern haben auch Gitarre, Mandoline, Kontrabass, Glockenspiel, Kazoo und Mini-Schlagzeug gut im Griff.

Stilrichtung: „Liedermachermäßiger Punk“

Zur Zwei-Mann-Band „Fisch & Oldrik“ haben sich die beiden Allrounder vor etwa fünf Jahren zusammengeschlossen. Seither sind sie häufig aufgetreten und haben auch zwei Vinyl-Singles herausgebracht. „Voll die A40“ war ein Beitrag zum Ruhrgebiet als Kulturhauptstadt, „In den Rathsstuben“ ein Loblied auf die gleichnamige Mülheimer Kneipe, in der sie regelmäßig live zu hören sind. „Das ist ja mehr oder weniger die einzige Musikkneipe in Mülheim, in der Bands noch spielen können“, sagt Oldrik.

Die beiden Musiker orientieren sich am englischen Duo „Singing Loins“, verfolgen aber dennoch einen ganz eigenen Kurs: Sie schreiben hauptsächlich viele deutschsprachige Lieder, geben manchmal aber auch ausgewählten Songs anderer Bands ein ganz neues Outfit. Ihr Stil ist schon mal als „liedermachermäßiger Punk“ bezeichnet worden. „Das trifft es ganz gut. Das Publikum kommt mit unseren ruppigen und albernen Nummern ebenso gut zurecht wie mit den ruhigen und nachdenklichen“, berichten sie.

500 nummerierte LPs auf Vinyl mit MP3-Downloadcode

Wie kam es zur Debut-LP auf Vinyl? „Die Betreiber der Kultur-Trinkhallen in Bochum und Gelsenkirchen, in denen wir auch öfter mal auftreten oder Mitsingabende mitgestalten, sind an uns herangetreten. Unsere LP sollte auf dem Label „Trinkhalle Tonträger“ erscheinen“, erinnert sich Oldrik. Der 46-Jährige und sein Kompagnon (56) waren sofort dabei. So gibt nun 500 nummerierte Exemplare, auf Vinyl, aber mit MP3-Downloadcode.

14 selbstgemachte Lieder sind darauf verewigt, sie wurden in den Dialogstudios Oberhausen aufgenommen. Der Mülheimer Hip Hop-Produzent Joost Schnitzler sorgte für den modernen Klang – vorwiegend im akustischen Gewand. Auch einige Gastmusiker haben mitgewirkt an dem Album.

Eine zweite LP mit dem Titel „Umbau“ und gecoverten und umgemodelten Songs ist auch schon in Planung. Jetzt wollen Fisch & Oldrik aber erstmal „Neubau“ vorstellen – bei einem Konzert in den Rathsstuben am Samstag um 20 Uhr (Eintritt frei). Es wird kurzweilig.