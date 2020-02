Mülheim. Eberhard Vogler stellt seine Fotografien in der Mülheimer Camera Obscura aus. Den Fotokünstler fasziniert vor allem der morbide Charme von Orten.

Eberhard Vogler hat ein Auge fürs Detail, für Strukturen, Formen und Ausschnitte. „Ich liebe die kuriosen Dinge, die zum Schmunzeln bringen“, sagt der Fotograf. 24 seiner Bilder sind nun bis zum 26. April in der Wechselausstellung „Die Herausforderung des Augenblicks“ in der Mülheimer Camera Obscura zu sehen.

„Das Fotografieren ist für mich eine große Leidenschaft“, sagt Eberhard Vogler, der aus Wuppertal kommt und hauptberuflich als Konstrukteur arbeitet. Das Fotografieren ist seit über 30 Jahren seine Leidenschaft, die er sich autodidaktisch beigebracht hat. „Mich fasziniert der morbide Charme von Orten“, sagt Vogler. Zu sehen sind etwa die stillgelegte deutsch-deutsche Grenzen Marienborn, an der die Zeit eingefroren erscheint.

Motive entstanden auf Reisen durch England, Island oder Frankreich

Zu sehen sind 24 Digital-Farbfotos, die Vogler auf Reisen durch Deutschland, Griechenland, England, Island und den Niederlanden, Frankreich oder Spanien aufgenommen hat. Es sind Ausschnitte, die einen genauer hinsehen lassen. Denn besonders gerne fotografiert er Dinge, die andere Menschen nicht erkennen oder beachten. Etwa bei der Struktur eines Wellblechs: „Diese Aufnahmen habe ich in Island gemacht“, sagt Vogler. „Es stehen dort häufig diese alten Häuser aus Wellblech in der Landschaft, die verwittert sind.“

Ohnehin schaut er in jedem Land nach typischen Details, die das große Ganze widerspiegeln. So auch die einsamen Tankstellen inmitten einer isländischen Lavalandschaft. Oft haben seine Fotografien auch historischen Bezug: Aus Frankreich gibt es Aufnahmen vom Strand der Normandie zu sehen. „In der Nähe sind damals 1944 die Truppen angelandet.“ Immer stehen dabei Farben, Formen und Kontraste im Mittelpunkt.

Bilder werden nur minimal nachbearbeitet

Voglers Aufnahmen sind nur minimal bearbeitet, „ich nutze ausschließlich die Farbwerte, sonst bearbeite ich die Bilder nicht nach“. Denn: „Ich möchte nicht extrem verzerren, sondern die Bilder schon bei der Aufnahme gestalten.“ Vielmehr wechselt er beim Fotografieren die Brennweite oder den Standort. Den Betrachter möchte der Fotograf auch lieber über das Motiv ansprechen.

Am Sonntag, 1. März, von 11 bis 13 Uhr eröffnet die Ausstellung mit einer Vernissage in der Camera Obscura. Der Eintritt ist frei, danach gilt in Verbindung mit der Dauerausstellung der reguläre Eintrittspreis: 4,50 Euro, erm. 3,50 Euro