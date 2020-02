Mülheim. Mitte Juni werden in Mülheim zu einem Jugendcamp der Evangelischen Kirche 3000 Jugendliche erwartet. Die Organisatoren suchen jetzt noch Helfer.

Mülheim: Helfer für Camp mit 3000 Jugendlichen gesucht

„Komma bei mich bei“, dieses Motto hat sich das Jugendcamp 2020 gegeben, zu dem im Juni 3000 Jugendliche in Mülheim erwartet werden. „#komma helfen“, ist das Schlagwort, unter dem jetzt die Suche nach Freiwilligen Fahrt aufnimmt.

Das Camp ist eine Veranstaltung für die Evangelische Kirche im Rheinland, die diesem Jahr über das Fronleichnamswochenende (Donnerstag, 11. Juni, bis Sonntag, 14. Juni) in Mülheim stattfindet. Rund 3000 Gäste ab 13 Jahren werden erwartet.

„Vielleicht haben ja Chöre, Fußballmannschaften oder Arbeitskollegen Lust“

„Wir freuen uns über alle, die das Jugendcamp unterstützen, jeder kann etwas beitragen“, so Helferkoordinator Simon Sandmann. Er hofft auf das Engagement von Mülheimern mit Ortskenntnis ebenso wie auf Helfende von anderenorts, die sich einbringen möchten. Kirchenmitgliedschaft ist keine Bedingung, heißt es.

„Wir freuen uns auch über Gruppen, die sich sonst an anderen Stellen engagieren. Vielleicht haben ja Chöre, Fußballmannschaften oder Arbeitskollegen Lust, beim Jugendcamp eine gemeinsame ,Schicht’ zu übernehmen“, so Sandmann. Insbesondere für die Schulquartiere werden noch Helfer gesucht. In den Schulen wird für Freitag, Samstag und Sonntag je ein Frühstücksteam gebraucht, das von 6.15 bis 9.30 Uhr im Einsatz sein wird. Die Frühstücksteams geben Brötchen und Müsli, Kaffee und Tee aus.

Jugendcamp soll „kleiner Kirchentag“ sein

Außerdem gesucht: Quartiermeister für organisatorische Aufgaben über die gesamte Campzeit und Nachtwachen (in Schichten). Die Übernachtungsquartiere werden sich in folgenden Schulen befinden: Realschule Stadtmitte, Berufskolleg Stadtmitte, Willy-Brandt-Schule, Gustav-Heinemann-Schule, Realschule Mellinghofer Straße und Schule am Hexbachtal.

Das Jugendcamp versteht sich als „kleiner Kirchentag“ (jugendcamp2020.de). Viele Aktivitäten sind auch frei zugänglich für spontan Interessierte. Zum Auftakt gibt es am Donnerstag, 11. Juni, einen großen „Abend der Begegnung“, zu dem alle Mülheimer eingeladen sind. In den folgenden Tagen öffnen in Müga und Stadthallengarten, im Medienhaus und auf dem Kirchenhügel Angebote aus den Themenbereichen Kreativität und Sport, Camp-Kirche und Bühne, Global Village und Digitales. Hinzu kommen große Open-Air-Gottesdienste auf der Freilichtbühne.

Wer sich vorstellen kann, Helfer zu werden, meldet sich bei simon.sandmann@jugendcamp2020.de, 0208-47 18 18 oder auf jugendcamp2020.de (Registrierung erforderlich). Auf der Webseite können sich auch Jugendliche anmelden, die am Camp teilnehmen wollen. Der Frühbucher-Rabatt gilt bis Ostern.