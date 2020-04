Mülheim: Junge fuhr mit Auto der Mutter und wird aggressiv

Ein 16-Jähriger war mit dem Wagen der Mutter unterwegs. Um zu klären, ob der Junge an einem Unfall beteiligt war, gingen Mutter und Sohn am zur Wache. Dort verhielt sich der 16-Jährige aggressiv.

Ohne gültigen Führerschein ist ein 16-Jähriger mit dem Wagen der Mutter unterwegs gewesen. Um zu klären, ob der Junge an einer Unfallflucht beteiligt war, gingen Mutter und Sohn am Montagabend zur Wache. Dort verhielt sich der 16-Jährige aggressiv gegenüber den Beamten.

Mutter (38) und Sohn (16) kamen laut Polizei am Montag gegen 21.45 Uhr auf die Polizeiwache an der Von-Bock-Straße. Am selben Tag hatte sich gegen 11.40 Uhr auf der Straße Lepkesfeld in Oberhausen eine Unfallflucht ereignet. Ein grauer Opel Astra touchierte einen geparkten Wagen und fuhr davon. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Autos, das einer 38-jährige Mülheimerin gehört. Sie sagte der Polizei, den Wagen nicht genutzt zu haben, und vermutete, dass ihr 16-jähriger Sohn das Auto gefahren haben könnte.

Der 16-Jährige wurde laut Polizei aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten

Der 16-Jährige gab auf der Wache zu, mit dem Auto gefahren zu sein, leugnete aber die Beteiligung an dem Unfall. Während der Befragung wurde der 16-Jährige laut Polizei aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten. Als er in Richtung der Dienstwaffe eines Polizisten griff, wurde er gefesselt. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Da es den Verdacht gab, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, sowie weiterer Verkehrsdelikte ermittelt. Außerdem bekam er eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.