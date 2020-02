In einem Mülheimer Supermarkt wollte ein 37-jähriger Mann unter anderem Lebensmittel klauen.

Mülheim. Ein offenbar suchtkranker Mann wollte in einem Supermarkt in Mülheim Lebensmittel und Kosmetika stehlen. Die Kassiererin schaute aber genau hin.

Mülheim: Ladendieb verrät sich durch seine ausgebeulte Jacke

In einem Supermarkt auf der Duisburger Straße in Speldorf wurde am Freitagabend, 31. Januar, ein offenbar drogensüchtiger Mann festgenommen. Der 37-Jährige wollte Lebensmittel und Kosmetikartikel stehlen.

Wie die Polizei meldet, war der Mann gegen 19.10 Uhr im Supermarkt und wollte an der Kasse einige Lebensmittel bezahlen. Der Kassiererin fiel aber auf, dass seine Daunenjacke am Rücken ungewöhnlich ausgebeult war. Daraufhin stellte das Personal den mutmaßlichen Ladendieb zur Rede und rief die Polizei.

Mann hat keinen festen Wohnsitz und ist der Polizei schon bekannt

Diese nahm den Mann vorläufig fest. Der 37-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und ist wegen ähnlicher Delikte, mit denen er seinen Drogenkonsum finanziert, der Polizei bereits bekannt.