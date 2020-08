Mülheim: Mann (32) pöbelt herum und verschluckt Ring

Die Polizei musste Freitagnacht in Eppinghofen einen Mann festnehmen, weil er randalierte.

Mülheim. Ein Mülheimer (32) hat in der Nacht zu Samstag gegen 1.20 Uhr Passanten auf der Eppinghofer Straße angepöbelt und Polizistinnen angegriffen.

Mehrere Passanten sind in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.20 Uhr auf der Eppinghofer Straße von einem augenscheinlich angetrunkenen Mann angepöbelt worden. Polizeibeamte beobachteten wie der 32-jährige – in Mülheim gemeldete – Mann lautstark und wahllos Fußgänger anging. Nahe des Kreisels an der Sandstraße schritten die beiden Polizistinnen mit ihrem Kollegen ein und stoppten ihn.

Mülheimer war offensichtlich angetrunken

Da er den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam und sich auch ihnen gegenüber feindlich verhielt, fesselten sie den Mann und durchsuchten seine Taschen nach Ausweispapieren. Als die Personenkontrolle beendet war und der Mann die Möglichkeit erhielt, den Bereich ruhig zu verlassen, missachtete er das Angebot und auch den zusätzlich ausgesprochenen „Platzverweis“.

Platzverweis missachtet, Polizistinnen angegriffen

Die Beamten brachten den weiterhin renitenten Mann in das Essener Gewahrsam. Erfolglos versuchte er, seinen dortigen Aufenthalt zu verhindern, indem er einen Fingerring herunterschluckte. Bereits im Streifenwagen hatte er eine Polizistin mit Fußtritten traktiert. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt, wo der Ring wieder zutage gefördert und seine Haftfähigkeit bestätigt wurde, verbrachte der Mann die nächsten Stunden zur Ausnüchterung und Beruhigung unter polizeilicher Beobachtung.