Schauplatz der Auseinandersetzung: Der Bürgersteig vor einem Döner-Imbiss an der Eppinghofer Straße in Mülheim.

Polizeieinsatz Mülheim: Massenschlägerei vor Döner-Imbiss in der Innenstadt

Mülheim. 20 Männer prügeln mit Holzlatten vor Döner-Imbiss in Mülheim aufeinander ein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.

Am Rande der Mülheimer Innenstadt ist die Polizei am Samstagabend zu einer Massenschlägerei mit rund 20 Beteiligten ausgerückt. Einige Männer waren gegen 20.30 Uhr vor einem Döner-Imbiss an der Ecke Eppinghofer und Sandstraße aus noch unklarer Ursache aneinander geraten. Die Streitigkeiten eskalierten.

Weitere Beteiligte schlossen sich dann der Auseinandersetzung an. Die Schläger sollen dabei auch Holzlatten eingesetzt haben. Als die Polizei an dem Döner-Imbiss eintraf, hatte sich die Lage allerdings größtenteils schon wieder beruhigt.

Einige Beteiligte waren offenbar geflüchtet, gegen andere sprach die Polizei Platzverweise aus. Offen blieb unmittelbar nach Ende des Einsatzes noch, ob es Festnahmen gab. Laut Polizei wurden drei Beteiligte leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zur Nationalität der Beteiligten gab es zunächst noch keine gesicherten Angaben. (sk)