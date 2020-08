Mülheim: Nach Verkehrsbehinderung griff Familie Polizei an

Mülheim. Mülheim: Polizei nahm vier Mitglieder einer Familie fest. Ein Wagen sollte abgeschleppt werden. Die Besitzer griffen die Beamten körperlich an.

Eine einfache Verkehrsbehinderung am Samstagabend sorgte auf der Oberhausener Straße in Styrum für einen großen Polizeieinsatz, nachdem sich mehrere Mitglieder einer Familie solidarisiert und die Polizisten angegriffen hatten. Dabei wurden drei Polizeibeamte verletzt.

Vorausgegangen war eine Verkehrsbehinderung durch einen Wagen, der gegen 19.30 Uhr vor einer Hofeinfahrt stand. Anwohner konnten nicht zu ihren Garagen. Während ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug auflud, um es zu versetzen, erschienen laut Polizei zwei junge Männer (22 und 16 Jahre) und gingen mit den Worten „Ey, was macht ihr da mit dem Auto?“ auf die Polizisten zu. Der Aufforderung, Abstand zu halten, seien sie nicht nachgekommen, so die Polizei. Auch den Platzverweis ignorierten sie. Obwohl die Polizei ankündigte, diesen mit Zwang durchzusetzen. Die beiden jungen Männer fassten die Beamten an, provozierten sie und drohten ihnen.

Ein 16-Jähriger sprang einem der Polizisten in den Rücken

Weitere Familienmitglieder kamen laut Polizeibericht dazu, so dass Verstärkung angefordert wurde. Eine Frau (43) schrie die Beamten mehrfach an und versuchte, teils gewaltsam, zu ihren Söhnen zu kommen. Die Söhne griffen die Beamten daraufhin körperlich an. Der 16-Jährige sprang einem Beamten in den Rücken, der ihn mit einem Hebelgriff zu Boden brachte. Der Junge versuchte, den Beamten zu treten und in den Arm zu beißen. Der 22-Jährige versuchte, die Beamten wegzustoßen. Als er gepackt wurde, trat er gegen die Beine des Polizisten und versuchte, ihn mit Kopfstößen zu verletzen. Beide jungen Männer wurden gefesselt. Die Mutter versuchte laut der Polizei, ihre beiden Söhne zu befreien. Unterstützung bekam sie von einem 46-jährigen Verwandten, der die Beamten ebenfalls angriff und von der Polizei zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Die Styrumer Familie wurde zur Polizeiwache in Mülheim gebracht. Während der 16-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gehen durfte, verbrachten die beiden Älteren die Nacht im Gewahrsam im Polizeipräsidium Essen. Die drei verletzten Polizisten blieben im Dienst.