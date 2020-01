Mülheim: Pastewka stellt neue Staffel von „Pastewka“ vor

Mülheim. Comedian Bastian Pastewka kommt ins Mülheimer Cinemaxx. Er stellt dort die neue und letzte Staffel der Serie „Pastewka“ vor. Wir verlosen Karten.

„Pastewka“ gehört zu den renommiertesten Comedyserien auf dem deutschen Markt. Bald startet die zehnte und letzte Staffel der Serie mit zehn lustigen und skurrilen Geschichten und einer Dokumentation auf Amazon Prime Video. Zum letzten Mal können die Zuschauer an den Höhen und Tiefen der Pastewka-Familie teilnehmen.

Bastian Pastewka besucht Mülheimer Cinemaxx

Bastian Pastewka selbst besucht sechs ausgewählte Cinemaxx-Kinos in Deutschland, um die neue Staffel vorzustellen. In Mülheim (Rhein Ruhr Zentrum) ist er am Montag, 3. Februar, um 19.45 Uhr zu Gast. „Nach 15 Jahren, zehn Staffeln und 99 Folgen endet Pastewka nun endgültig. Das wollen wir mit den Zuschauern feiern. Wir zeigen die ersten vier Folgen der finalen Staffel auf großer Leinwand“, kündigt der TV-Star an.

Vor der Aufführung führt Bastian Pastewka in die Serien-Preview ein. Nach der Aufführung (120 Minuten) steht er den Gästen für Fragen zur Verfügung. Und im Anschluss haben die Besucher des Kinoevents auch noch die Gelegenheit, ein Autogramm zu ergattern. Karten im Vorverkauf erhält man an der Kinokasse sowie unter www.cinemaxx.de/film/pastewka-kinotour.

WAZ und Cinemaxx verlosen 6 x 2 Freikarten für den Kinoabend. Teilnehmen können Sie am Mittwoch, 29. Januar, ganztägig online auf www.waz.de/Pastewka oder telefonisch über die Hotline (50 Cent aus dem Festnetz, höherer Mobilfunktarif) bei Nennung des Stichwortes „Pastewka“. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. Viel Glück!