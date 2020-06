Mülheim: Polizei verhaftet gewaltbereite Frau in Dümpten

Mülheim. Eine wohnungslose Frau aus Mülheim weigerte sich, der Polizei Auskunft zu geben. Als sie gewalttätig wurde, musste sie gefesselt werden.

Eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen Ordnungskräften und einer Mülheimerin sorgten am Montag für Aufsehen in Dümpten. Am Nachmittag sorgte eine Frau für Aufmerksamkeit, als sie an einer Haltestelle an der Oberheidstraße ihren Müll ablegte und die Passanten unfreundlich ansprach.

Mehrere Beschwerden gingen beim Ordnungsamt ein. Daraufhin wurde die Frau mehrfach von den Ordnungshütern angesprochen und des Platzes verwiesen. Da die gebürtige Mülheimerin sich weigerte, dem Verweis nachzukommen oder ihre Personalien preis zu geben, rief das Ordnungsamt die Polizei zu Hilfe.

Frau wird handgreiflich und muss gefesselt werden

Als die Polizisten die Frau zur Überprüfung mitnehmen wollten, versuchte sie zu flüchten, schrie laut nach Hilfe und versuchte, die Beamten zu schlagen und zu treten. Erst im gefesselten Zustand konnte die 44-jährige Obdachlose zur Wache gebracht werden. Wegen Widerstand gegen die Polizei wird nun strafrechtlich ermittelt. (red)