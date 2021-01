Mülheim: Polizeihündin erschnüffelt 200 Gramm Kokain

Mülheim Bei einer Polizeikontrolle entdeckten die Beamten neben Drogen auch eine größere Menge Bargeld. Zwei Männer wurden daraufhin festgenommen.

Polizei-Diensthündin Smilla hat am Mittwochabend, 20. Januar, mutmaßliche Drogen in einem Auto erschnüffelt. Die Polizei nahm zwei Männer fest.

Gegen 18.40 Uhr kontrollierte eine Funkstreife auf der Aktienstraße einen VW

Golf aus der Hansestadt Bremen. Im Pkw saßen zwei Männer im Alter von 28 und 52 Jahren.

Polizei findet auch größere Menge Bargeld

In der Mittelkonsole stießen die Polizisten auf eine größere Menge Bargeld in

Pfund- und Euro-Scheinen. Zudem roch es aus dem Auto nach Cannabis, woraufhin die Beamten die Schutz- und Rauschgiftspürhündin Smilla anforderten.

Die Hündin erschnüffelte etwa 200 Gramm vermeintliches Kokain unter dem Fahrersitz. Die beiden mutmaßlichen Drogenhändler wurden festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach ihren Vernehmungen veranlasste die Staatsanwaltschaft Duisburg die Freilassung des jüngeren Mannes.

Gegen den älteren Hauptverdächtigen ordnete das Amtsgericht Mülheim eine Untersuchungshaft wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge Kokains an. Für ihn ging es direkt in die JVA. Gegen seinen Begleiter dauern die Ermittlungen noch an.