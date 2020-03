Mülheim: Ruhrbahn schränkt ab Montag den Fahrplan stark ein

Die Ruhrbahn schränkt ab Montag, 23. März, ihren Fahrplan drastisch ein. Das reduzierte Angebot gilt für alle Linien - gefahren wird nach Samstagsfahrplan. Kunden sollen auf Fahrten, die nicht unbedingt notwendig sind, verzichten.

"Wie kommt ihr zur Arbeit, wenn die Ruhrbahn auf Samstagsfahrplan umstellt?", fragt eine Nutzerin auf Facebook in die Runde. Sie berichtet: "Ich arbeite im Lebensmittel-Einzelhandel und muss um 6 Uhr auf der Matte stehen. Taxi? Da ist man in zwei Tagen knapp 100 Euro los", kritisiert sie die Umstellung. Immerhin fahren viele Bus- und Bahn-Linien dann erst nach 6 Uhr morgens los.

Einstellung der Dienstleistung nur nach staatlicher Anordnung

Ist etwa damit zu rechnen, dass der Betrieb ganz eingestellt wird? "Wir sind in enger Abstimmung mit den Städten, den angrenzenden Verkehrsunternehmen und den Gesundheitsämtern", gibt die Ruhrbahn auf ihrer Homepage bekannt. Ziel sei es, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig den ÖPNV in Essen und Mülheim so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Im schlimmsten Fall könne es daher zu einer Einstellung des Fahrverkehrs kommen, "dies wird dann aber von staatlichen Stellen angeordnet", so die Ruhrbahn.

Weitere Infos unter https://www.ruhrbahn.de