Mülheim. In Mülheim steigen zum Januar die Preise für Trinkwasser. RWW hatte die Preise drei Jahre lang stabil gehalten, jetzt ziehen sie deutlich an.

Mülheim: RWW erhöht Wasserpreis zum Januar um rund 4 Prozent

Zum 1. Januar steigen die Trinkwasserpreise in Mülheim. Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) erhöht sowohl die Mengen- als auch die Grundpreise.

Der Mengenpreis je 1000 Liter Trinkwasser kostet dann 1,37 Euro brutto statt bisher 1,32 Euro, eine Steigerung um 3,6 Prozent. Der Systempreis (einschließlich Umsatzsteuer), der gekoppelt ist an die Zahl der Wohneinheiten in einem Gebäude, erhöht sich ebenfalls.

Grundpreis steigt stärker als der Kubikmeter-Preis

RWW nennt Beispiele zur Erhöhung des Systempreises. In einem Einfamilienhaus steige er jährlich um 10,59 Euro auf 241,85 Euro. Das entspricht einer deutlichen Steigerung um 4,6 Prozent. In einem Dreifamilienhaus steigt jener Preis um 14,42 Euro auf 329,23 Euro (+ 4,4 Prozent), in einem Sechsfamilienhaus um 21,32 Euro auf 486,71 Euro (+ 4,6 Prozent).

Die Preiserhöhung stellte die Wasserwerksgesellschaft am Montag als moderat dar. Sie verwies darauf, dass sie den Preis drei Jahre lang stabil gehalten habe. „Auf drei Jahre betrachtet liegen wir unter dem Preisindex in Nordrhein-Westfalen“, so RWW-Sprecher Ramon Steggink. Verteile man die aktuelle Preissteigerung auf jene drei Jahre, entspreche der Anstieg einem jährlichen Aufschlag von „nur“ 1,4 Prozent pro Jahr.

RWW: In Einfamilienhäusern steigt der Monatspreis nur um rund 1,30 Euro

Wie moderat RWW die Preise anpasse, zeige etwa dieser Vergleich: So zahle ein Einfamilienhaushalt mit einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von 100 Kubikmetern Trinkwasser künftig im Monat nur rund 1,30 Euro brutto mehr, heißt es. Eine Preissteigerung laut RWW-Sprecher um 4,3 Prozent.

In Mehrfamilienhäusern mit einem Jahresverbrauch von durchschnittlich 90 Kubikmetern Trinkwasser belaufen sich die monatlichen Mehrkosten laut RWW durchgängig auf weniger als einen Euro. So werde ein Haushalt in einem Dreifamilienhaus künftig durchschnittlich nur rund 0,78 Euro brutto mehr im Monat für die Versorgung mit Trinkwasser zahlen, einer im Sechsfamilienhaus etwa 0,67 Euro.

Wasserversorger: Effizienzsteigerung im Haus kompensiert Kostensteigerungen nicht

RWW setze weiterhin effizienzsteigernde Maßnahmen um, doch ließen sich die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre hierdurch nur zum Teil auffangen, hieß es weiter zur Preissteigerung. Laut RWW basierten die betrieblichen Kostensteigerungen auf Sach- und Fremdleistungen, Personal- und Energiekosten, letztere insbesondere deutlich steigend etwa durch EEG-Zuschläge.