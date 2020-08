Mülheim schließt Lücke im Radwegenetz nach Oberhausen

Zwei Aktive der Bürgerinitiative „Impulswerkstatt“ - Karl van den Mond (li.) und Udo Sommer - haben schon im Mai 2018 die Anbindung Oberhausens an den Radschnellweg in Mülheim erkundet. Hier stehen sie an den Gleisen des Bahnhofs Styrum mit der Siegfried-Brücke im Hintergrund.