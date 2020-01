Mülheim: Schon wieder Geldautomat bei McDonald’s gesprengt

Schon wieder haben unbekannte Täter den Geldautomaten an der Kölner Straße in Mülheim gesprengt. Die Wucht der Detonation war so groß, dass das Häuschen auf dem McDonald’s-Gelände völlig zerstört wurde. Auch ein nahe dem Automaten geparktes Auto wurde stark beschädigt. Von einem Geländer in der Nähe flogen Plakate auf die Fahrbahn.

Nach Polizeiangaben hatten Anwohner am Donnerstagmorgen um 3.23 Uhr die Polizei wegen eines lauten Knalls alarmiert. Als die ersten Streifenwagen am Tatort erschienen, waren die Täter schon über alle Berge. Ersten Erkenntnissen nach sollen zwei Personen mit einem dunklen Audi Kombi in Richtung Selbeck zur A 52 geflohen sein. Eine Fahndung nach ihnen blieb zunächst erfolglos.

Anders als in anderen Fällen gingen die Täter auch diesmal wohl nicht leer aus. Die Höhe der Beute ist allerdings noch unklar. Zeugenangaben nach sollen Unbekannten noch Geld aus dem Automaten von der Straße aufgelesen haben. Fotos von der Kölner Straße zeigen, wie 10-Euro-Scheine vor dem gesprengten Häuschen liegen. Für die Tatortaufnahme musste die Kreuzung kurzfristig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es in der Nacht aber nicht.

Automat wurde schon im Februar Ziel von unbekannten Tätern

Der Vorfall erinnert stark an eine ähnliche Tat in Mülheim im Februar. Auch damals hatten Unbekannte den Automaten auf dem Parkplatz von McDonald’s gesprengt. Die Trümmer des Pavillons flogen danach meterweit. Die Höhe der Beute wurde auch im Februar nicht bekannt. 30.000 Euro immerhin konnten damals noch sicher gestellt werden. Sie hatten sich nach der Sprengung quer durch Saarn verteilt.

In Mülheim schlugen Automatensprenger im vergangenen Jahr unter anderem im SB-Center der Sparkasse an der Düsseldorfer Straße – ebenfalls in Saarn – und an einem Pavillon vor dem Katholischen Krankenhaus zu. Landesweit zählte die Polizei im vergangenen Jahr 104 Geldautomaten-Sprengungen – etwas weniger als im Jahr 2018, als es 108 Attacken gab. Die Ermittler der LKA-Sonderkommission „Heat“ gingen bislang davon aus, dass viele der Explosionen auf das Konto der „Audi-Bande“, einer Szene aus etwa 30 marokkanischen Einwanderern aus Utrecht in den Niederlanden, gehen.