Mülheim: Schüsse an Wohnhaus - Drei Männer in Gewahrsam

Mülheim. Nach Schüssen an einem Wohnhaus in Mülheim hat die Polizei am Sonntagabend drei Männer in Gewahrsam genommen. Drogen und Waffe sicher gestellt.

Wegen angeblicher Schüsse hat die Polizei ein Einfamilienhaus in Mülheim durchsucht und drei Männer in Gewahrsam genommen. Zeugen hätten in Mülheim-Holthausen am Sonntagabend Schüsse gehört. Im Anschluss an die Schüsse habe zudem eine Frau aufgeschrien, teilte die Polizei am Montag mit.

"Zeugen beobachteten, wie ein PKW auf das Gelände des Hauses fuhr und es anschließend zu mehreren Schussabgaben kam", heißt es im Polizeibericht. Um 21.15 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Weil nicht klar war, ob Personen in Gefahr waren, rückte sie mit zahlreichen Kräften an, darunter auch Spezialeinsatzkräfte und Polizeibeamte mit Diensthunden, berichtete die Polizei am Montag.

Polizei stellt unter anderem Drogen sicher

Ort des Geschehens war ein Einfamilienhaus auf der Mendener Höhe im Stadtteil Menden-Holthausen. Als die Polizei eintraf, war ein 46-jähriger Libanese dabei, über die Grundstückszufahrt das Gelände zu verlassen. Der Mann wurde festgenommen. Kurz darauf seien zwei weitere Männer aus dem Haus gelaufen und festgenommen worden, ein 26-jähriger Deutscher und ein 27-jähriger Libanese. Bewohnerin des Hauses ist laut Polizei eine 69-jährige Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft.

Da die Lage unklar war, kamen die drei Männer in Polizeigewahrsam und wurden getrennt voneinander befragt. Währenddessen durchsuchten weitere Polizisten das Haus und zwei Autos, die auf dem Grundstück parkten. Mit hilfe von einem Drogenspürhund wurden mehrere Betäubungsmittel sicher gestellt, teilte die Polizei mit. Zudem wurden ein echt aussehender Revolver mit scharfer Patrone bgeschlagnahmt. In den Autos fanden sich Bargeld, Schmuck, "drogentypische Utensilien" und ein Waffenkoffer.

Die drei Männer mussten die Nacht zu Montag in Gewahrsam verbringen. Die Hausbewohnerin konnte wieder nachhause.Die Ermittlungen dauern weiter an. Verletzt wurde niemand. (dae)