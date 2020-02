Mülheim. „Garage Dayz“ lässt in Zusammenarbeit mit dem Orchester Lords of the Sound das S&M-Konzert von Metallica in der Mülheimer Stadthalle aufleben.

Mülheim: Schwermetall trifft auf symphonische Klänge

Mehr Kopfschütteln dürfte in der Stadthalle allenfalls die AfD-Veranstaltung im vergangenen Oktober ausgelöst haben. Wenn auch aus anderen Gründen. Das rhythmische Nicken am Samstagabend gilt hingegen den Veteranen an den elektrifizierten Klampfen: Denn die russische Band Garage Dayz zollt ihren Tribut an das legendäre S&M-Konzert von Metallica mit den San Francisco Symphonikern.

Tribut an das Konzert in San Francisco auf der Mülheimer Bühne

Beim Chart-Stürmer „Enter Sandman“ hält es keinen mehr auf den Sitzen. „Do you want ,heavy’“ – wollt ihr’s hart? – raunt Frontmann Alexey Markov, bevor er mit „Sad but true“ ein echt schweres Brett ansägt. Gut – besser – am ,bässten’ ließe sich die Show steigern. Klassisch steigen Garage Dayz und das Orchester Lords of the Sound mit „The Ecstasy of Gold“ und „The Call of Ktulu“ ein. Ganz so, wie es schon 1999 losging, als die Schwermetaller aus San Francisco sich mit dem hiesigen Symphony Orchester zusammentaten, um ihren Rock mit der Klassik zu verschmelzen.

Die Metallica Show S&M Tribute begeisterte in der Mülheimer Stadthalle. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Balladen wie „Nothing else matters“ und „Unforgiven“, Chartsstürmer wie „Enter Sandman“ vom populären „Black Album“ vertonten sie neu. Manche Nummer aus frühen Zeiten waren mit dabei. Dennoch: 20 Jahre lang blieb die musikalische Kooperation ein einmaliges Ereignis – obwohl sie in Folge viele Nachahmer wie Rage und Apocalyptica fand.

Klassische Balladen werden neu vertont

Klar, die Verwandtschaft zwischen den vermeintlich gegensätzlichen Welten von Metal und Klassik kann man deutlich erkennen: in den theatralischen Inszenierungen, den auf Überwältigung angelegten Sound, den teils operesken Kopfstimmen, in den oft wechselnden, komplexen Musik-Strukturen.

Mülheim Legendäres Konzert aus dem Jahr 1999 Das legendäre „S&M-Konzert“ – eine Anspielung auf sadomasochistische (SM-)Praktiken – spielten Symphony-Orchestra (S) und Metallica (M) am 21. und 22. April 1999 im Berkeley Community Theatre. Erst im vergangenen September 2019 legten beide das populäre Konzert noch einmal auf. Und übertrugen es live in Kinos auf der ganzen Welt.

Der gradlinige Rock a la ACDC war nie Metallicas Ding. Die damals ungewöhnliche Legierung lässt auch heute noch aufhorchen, selbst wenn auf der Stadthallenbühne nur 16 statt ursprünglich 70 klassische Instrumente stehen. Etwa, wenn Markov mit kreischendem Solo bei „Call of Ktulu“ durch einen steifen Teppich aus Streichern und Bläsern sägt, sich langsam die harten Bassriffs in den Vordergrund schieben und sich die ersten Haare auf der Haut wohlig hochstellen. Bei „Master of Puppets“ verkehren sich anschließend die Verhältnisse: Jetzt greifen die Streicher den Gitarren mächtig unter die Arme. Und Markov beweist zum ersten Mal, dass auch seine Stimme ganz nah an der des Metallica-Frontmanns James Hetfield liegt. Infernales Lachen am Ende des Puppenführers eingeschlossen.

Eine getreue Vertonung der Vorbilder und viel Publikumsnähe

Die Metallica Show „S&M Tribute“ mit „Garage Dayz“ und dem Symphony Orchestra Lords of the Sound in der Mülheimer Stadthalle. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Und doch wollen Garage Dayz ihre Vorbilder nicht eins zu eins kopieren. Erfrischend wenig Posing zeigen Sergey Serebrennikov (Schlagzeug), Dmitry Ignatiev (2. Gitarre) und Nickolay Korshunov am Bass. Dafür aber eine getreue Vertonung und viel Publikumsnähe – den „Sandman“ begrüßen die Fans im gut halbvollen Saal gemeinsam und lautstark. Die Zugaben „Unforgiven“ und „Seek & Destroy“ runden die fast zweistündige Show ab. Das Publikum – teils mit inzwischen deutlich kürzeren und helleren Haaren – feierten Garage Dayz fast so frenetisch wie ihre Vorbilder.