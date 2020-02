Mülheim: Seniorin (82) lässt falschen Wasserwerker abblitzen

Die Polizei sucht wieder einmal einen angeblichen Wasserwerker in Mülheim.

Mülheim. Eine 82-jährige Mülheimerin hat einen angeblichen „Wasserwerker“ durchschaut und die Tür zugeschlagen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Mit dem alten Wasserwerkertrick hat ein Betrüger am Dienstagnachmittag, 25. Februar, sein Glück bei einer Seniorin in Speldorf versucht. Ohne Erfolg - die 82-Jährige vermutete bereits eine Betrugsmasche und schlug dem Unbekannten die Tür vor der Nase zu.

Wie die Polizei meldet, klingelte es gegen 16.15 Uhr mehrfach in der Wohnung, die an der Karlsruher Straße, Ecke Duisburger Straße liegt. Über die Gegensprechanlage habe ein unbekannter Mann einige Sätze genuschelt. Die Seniorin öffnete die Tür, sah den Fremden im Hausflur und sprach ihn an.

Unbekannter flüchtete, bevor die Polizei vor Ort war

Er erklärte, er müsse einen Wasserrohrbruch in der Straße reparieren und dazu die Leitungen in der Wohnung überprüfen. Die 82-Jährige schöpfte sofort Verdacht, schloss die Wohnungstür und ließ den Unbekannten im Hausflur stehen. Anschließend alarmierte sie die Polizei. Der mutmaßliche Betrüger flüchtete, bevor ein Streifenwagen vor Ort war.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 155 bis 165 cm groß, zwischen 30 und 45 Jahre alt, füllige Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war der Verdächtige mit blauer Arbeitskleidung (Emblem auf dem Ärmel). Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Mülheim