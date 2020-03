Welche Auswirkung hat die Ausbreitung des Coronavirus auf Mülheimer Unternehmen? Kein Thema, worüber Unternehmen gerne reden.

So melden zwar angeblich viele Betriebe gegenüber der Gewerkschaft IG Metall weitgehende Einschränkungen. Betriebsversammlungen werden abgesagt, Dienstreisen fallen flach. Doch öffentlich genannt werden wollen sie nicht – „um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Panik zu vermeiden“, begründen sie.

Coronavirus: Mülheimer Betrieb meldet Lieferengpässe

Das deutet aber schon an, dass die Auswirkungen auch die hiesigen Produktionsbetriebe treffen: „Ein Betrieb in Mülheim meldet Lieferengpässe, weil Materialien von Fernost nicht mehr ankommen“, gibt die IG Metall bekannt, aktuell aber seien noch keine Corona-bedingten Anträge auf Kurzarbeit bekannt. Das bestätigt auch die IHK Essen-Mülheim: „Die Anfragen, die an uns gehen, betreffen in erster Linie die Sorge um Liquidität“, sagt Heinz-Jürgen Hacks, Leiter der Industrieabteilung der IHK.

„Wie in den anderen Städten in NRW gibt es auch in Mülheim nun vermehrt Anfragen zu dem Thema Kurzarbeitergeld aufgrund des Virus“, sagte derweil Katja E. Hübner, Sprecherin der Arbeitsagentur, am Freitag auf Anfrage. Insbesondere kämen Anfragen aus dem Messebau, der Gastronomie, von Reisebüros, Eventagenturen, Pkw-Teileherstellern und Werbeagenturen.

Aktuelle Zahlen dazu, wie viele

„Die aktuellen Entwicklungen haben uns dazu bewogen, alle aktuell geplanten größeren Veranstaltungen in Oberhausen und Mülheim abzusagen“, so Agentur-Geschäftsführerin Christiane Artz. An Menschen, die mit der Agentur zu tun haben, richtet Artz einen Appell: Vor allem diejenigen, die Erkältungssymptome wie Husten und Schnupfen aufweisen, sollten „überlegen, ob ihr Anliegen nicht auch telefonisch geklärt werden kann“. Kontakt: 0800/455 55 00, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

Kurzarbeit und Abteilungen zu schließen, ist keine Option für die Stadt

Zumindest für einen großen Mülheimer Arbeitgeber ist dies ohnehin keine Option: die Stadtverwaltung. „Wir müssen die Sicherheit, Ordnung und das öffentliche Leben so lange wie möglich aufrecht erhalten“, teilt Stadtsprecher Volker Wiebels mit. Dazu zählen etwa Feuerwehr und Rettungsdienste.

Corona-Fälle seien in der Verwaltung bisher nicht bekannt. Anders als derzeit bei Schulen würden bei einem Verdachtsmoment nicht gleich ganze Abteilungen geschlossen, sondern zunächst nur der Betroffene unter Quarantäne gestellt und die Kontaktpersonen getestet.

Doch auch der Stadt ist bewusst, dass sich die Situation schnell verschärfen kann, „wir sind in einem dynamischen Prozess“, räumt Wiebels ein. In einer weiteren Stufe würden erst Abteilungen geschlossen, die nicht wesentlich für die Sicherheit sind, Wiebels nennt etwa die Bauberatung. „Es kommt aber darauf an, dass wir die Ausbreitung so weit wie möglich verlangsamen.“

Wir aktualisieren den Bericht fortlaufend.